القبض على نصابة انتحلت صفة طبيبة في “اليونيسف” باللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية القبض على المدعوة (ب- س) من مواليد 1976 لإقدامها على انتحال صفة طبيبة في منظمة “اليونيسيف” .



وقال مصدر في فرع الأمن الجنائي باللاذقية: إن “المدعوة (ب-س) انتحلت صفة طبيبة ب”اليونيسيف” مختصة بمعالجة الأمراض السرطانية، كما وصفت أدوية لمعالجة الأمراض الخبيثة، واستجرت مبالغ مالية من عدد من المواطنين وصلت إلى عدة ملايين”.



وأضاف المصدر:” كما قامت المدعوة ( ب-س) بالاحتيال على عدد من المواطنين بحجة تأمين وظائف لهم بـ”اليونيسيف” برواتب مغرية”.



وأكد المصدر أنه “تمت مصادرة بعض العقاقير من منزل المدعوة (ب-س) حيث تبين بالتحليل أنها زيوت عطرية ونباتية عادية، كما تم استرداد بعض المبالغ المالية منها”.



وبيّن المصدر أنه “من خلال التحري تبين أن المدعوة ( ب-س) من أرباب السوابق بالنصب والاحتيال، و تم تنظيم الضبط اللازم بحقها وسيتم تقديمها للقضاء أصولا”.



وكان فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على المدعو (د- ع) لإقدامه على إنشاء خمس صفحات وهمية على “فيسبوك” بأسماء شركات مختصة بأعمال تنظيف المنازل وهي شركات وهمية لتسهيل دخوله إلى المنازل وسرقتها.



