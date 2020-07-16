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القبض على منقب آثار في سلمية

من خلال المتابعة الدقيقة والتحري عن مرتكبي الجرائم بكافة أنواعها، تمكن فرع الأمن الجنائي في حماه من إلقاء القبض على شخص وضبط بحوزته سبعة قطع أثرية، تبين أنه يدعى (عز الدين . ا).

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين على التنقيب عن الآثار في ريف مدينة السلمية، وفي ريف محافظة حمص، وأنهم عثروا على عدد من القطع الأثرية.

سلمت القطع الأثرية المصادرة إلى مديرية المتاحف والآثار في حماه، ومازالت الأبحاث مستمرة عن شركائه المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.