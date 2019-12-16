استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده
«أستانا 14»: الوقوف ضد الأجندات الانفصالية
الدول الضامنة في أستانة تؤكد على رفضها لمحاولات خلق حقائق جديدة في سورية
«شرقيّ الفرات» حاضر في «أستانا»: موسكو ترفض توسيع «المنطقة الآمنة»
إرهابيو (النصرة) ينقلون مواد كيميائية إلى ريف إدلب الجنوبي
قوات الاحتلال التركي تجدد قصفها على قرى ريف الحسكة وتدمر عددا من المنازل
الجعفري: لا تهدئة في إدلب.. ولافرينتيف يدعو تركيا لإجبار فصائلها على وقف قصف مدينة حلب

القبض على منفذ "جريمة القرداحة"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس السبت، إلقاء القبض على قاتل شقيقتين  في منطقة القرداحة.

وقالت الداخلية، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إنه تم "إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة".

وأفادت الداخلية السورية في بيانها بأنه تم بدء "التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة"، التي وقعت في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية غرب سوريا وأثارت أصداء واسعة في البلاد.

إلى ذلك، تداول ناشطون سوريون بعض تفاصيل القضية، قائلين إن مرتكب الجريمة هو الضابط برتبة ملازم أول من مرتبات قيادة شرطة حماة، فرع السجن المركزي، وئام زيود.

من جانبه، ذكر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر "فيسبوك"، أن إلقاء القبض على منفذ الجريمة تم على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريب زيود إلى تركيا.

ونشر بركات صورا لزيود وهو مكبل اليدين وقال: "قمنا بالمتابعة وإعلام بعض الجهات الأمنية والتواصل بشكل شخصي مع بعض الأشراف وتم الوعد بتسليمنا المذكور، كنت حريصا على أن يتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية وليس لنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القاتل كان خطيبا لهبة التي قررت فسخ الخطوبة بعد خلاف، فما كان منه إلا أن اقتحم منزل  فايز حسن جبور، في القرداحة يوم الجمعة الماضي، وأطلق النار على الأختين وعلى شقيقهما، ما أدى إلى مقتلهما، وإصابة الأخ الذي نقل إلى العناية المشددة.