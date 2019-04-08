القبض على مندوب مبيعات سرق أموال شركته في حمص

تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على مندوب شركة “العبجي للمواد الغذائية والمنظفات” في حمص، وذلك بسبب سرقته أموالاً عائدة للشركة وادعائه الكاذب بأنه تعرض للسرقة .



وفي التفاصيل تبين أن مندوب الشركة الخاصة في حمص المدعو ( س، ت مواليد ١٩٧٥) ادعى قبل أيام تعرضه للسرقة في حي كرم الشامي، وأن مجموع المبلغ المسروق بلغ ١٧ مليون و ٧٠٠ ألف ليرة سورية.



وبين مصدر مطلع أنه ” بالتحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي مع مندوب المبيعات اعترف بسرقة المبلغ وبإيداعه في منزل أخيه في حي الشماس مدعياً تعرضه للسرقة ” .



وأضاف المصدر أن ” فرع الأمن الجنائي استعاد كامل المبلغ المسروق وسيتم إحالة السارق إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات ” .



يذكر أن فرع الامن الجنائي بحمص ألقى القبض في نهاية آذار على المدعو ( ض، س مواليد ١٩٩٧) بعد قيامه بسرقة مبلغ ٥ مليون و ٥٠٠ ألف ليرة و ٤٠٠ غ ذهب عن طريق الكسر والخلع من منزل المواطنة (ن، ن) في حي الوعر .



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