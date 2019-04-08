التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

القبض على مندوب مبيعات سرق أموال شركته في حمص

تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على مندوب شركة “العبجي للمواد الغذائية والمنظفات” في حمص، وذلك بسبب سرقته أموالاً عائدة للشركة وادعائه الكاذب بأنه تعرض للسرقة .


وفي التفاصيل تبين أن مندوب الشركة الخاصة في حمص المدعو ( س، ت مواليد ١٩٧٥) ادعى قبل أيام تعرضه للسرقة في حي كرم الشامي، وأن مجموع المبلغ المسروق بلغ ١٧ مليون و ٧٠٠ ألف ليرة سورية.


وبين مصدر مطلع أنه ” بالتحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي مع مندوب المبيعات اعترف بسرقة المبلغ وبإيداعه في منزل أخيه في حي الشماس مدعياً تعرضه للسرقة ” .


وأضاف المصدر أن ” فرع الأمن الجنائي استعاد كامل المبلغ المسروق وسيتم إحالة السارق إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات ” .


يذكر أن فرع الامن الجنائي بحمص ألقى القبض في نهاية آذار على المدعو ( ض، س مواليد ١٩٩٧) بعد قيامه بسرقة مبلغ ٥ مليون و ٥٠٠ ألف ليرة و ٤٠٠ غ ذهب عن طريق الكسر والخلع من منزل المواطنة (ن، ن) في حي الوعر .

 


 الخبر