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القبض على معد بقناة “الجزيرة” القطرية لتورطه بإنتاج فيديوهات مفبركة عن الشارع المصري
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2016-12-24 09:04
القبض على معد بقناة “الجزيرة” القطرية لتورطه بإنتاج فيديوهات مفبركة عن الشارع المصري

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على معد بقناة “الجزيرة” القطرية لتورطه في إنتاج عدد كبير من الفيديوهات المفبركة عن الشارع المصري وإرسالها إلى القناة المذكورة.

وذكر موقع “اليوم السابع” المصري أن “التحقيقات مع المدعو /محمود حسين/ كشفت تورطه بإنتاج فيديوهات مفبركة عن الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وإلقاء الضوء على مشاهد سلبية مختلفة تحرض ضد مؤسسات الدولة لإرسالها إلى القناة على أنها المشاهد السائدة في الشارع المصري مقابل حصوله على راتب شهري”.

يشار إلى أن قناة الجزيرة التابعة مباشرة لمشيخة قطر تعمل مع عدد من مثيلاتها من القنوات ومنذ اندلاع ما يسمى بـ “الربيع العربي” على نشر الفيديوهات المفبركة والداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية ومصر وعدد آخر من البلدان خدمة لمشاريع غربية وصهيونية تهدف إلى تدمير البلدان وتقسيمها.

وكالات

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