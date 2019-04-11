القبض على مطلوب خطير في طرطوس

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول وجود مطلوب خطير في إحدى القرى التابعة لمحافظة طرطوس يدعى ( م . ع )،على الفور توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي في طرطوس وقامت برصد تحركاته وألقت القبض عليه، فتبين أنه فار من الخدمة العسكرية منذ سنة ونصف ومطلوب بجرائم سلب وسرقة وتعاطي وحيازة أسلحة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع أشخاص متوارين على تشكيل عصابة سلب وسطو، وانتحال صفة دورية أمنية، وتعاطي المخدرات، وتهريب مطلوبين، وسرقة المواطنين وابتزازهم، والجرائم التي ارتكبوها هي:



* انتحالهم صفة دورية أمنية وقيامهم بالهجوم المسلح على خيم رعاة الأغنام في قرية (العريمة )، وسلبهم خمسين رأس غنم، ودراجتين ناريتين، وأغراضهم الشخصية، ومبالغ مالية .



* سلب سبعة رؤوس أغنام، وثلاثة أجهزة خليوية من رعاة الأغنام في قرية (بيت عليان)، وقد تم استردادها وسلمت إلى أصحابها أصولاً .



* سلب سائقي سيارات الشحن على طريق (حمص ــ طرطوس ) بعد انتحالهم صفة دورية أمنية وارتداء اللباس العسكري ، وابتزازهم بمبالغ مالية تتراوح مابين الثلاثين والخمسين ألف ليرة سورية.



* نقل أشخاص مطلوبين من محافظة دمشق إلى محافظة طرطوس لتهريبهم خارج القطر مقابل مبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل شخص .



وبتحري منزل المقبوض عليه عُثر فيه على أقنعة بلون أسود مخبأة فيه كان يستخدمها في عمليات السلب .



ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية