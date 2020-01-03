القبض على مطلوب ارتكب ١٤ سرقة بينها سيارات على طريق الشاطئ باللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على المدعو (عمار. ص) مواليد ١٩٩١، المطلوب بجرائم سرقة وسلب سيارات بقوة السلاح .



ونقل موقع وزارة الداخلية أنه “بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على ارتكاب ١٤ حادثة سرقة بالاشتراك مع أشخاص متوارين من عدة أحياء في مدينة اللاذقية ( الشيخ ضاهر ــ الأوقاف ــ الطابيات ــ الصناعة).



إضافة لقيامهم بسلب سيارات من الأوتوستراد وحي الشاطئ، وبيع السيارات المسروقة وتقاسم ثمنها فيما بينهم، وبتدقيق وضعه عثر بحقه على ١٩ طلباً بجرائم مخدرات وسرقة سيارات، وتمت مصادرة بندقية ومسدس حربيين مع ذخيرة ومنظار.



ومازال البحث مستمرا حتى إلقاء القبض على جميع شركائه المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.