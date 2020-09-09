القبض على مزوّر “دولارات” وملكيات عقارية في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على مزوّر في منطقة الزبلطاني وهو يقوم بترويج مبلغ 12.200 دولار أمريكي، وبحقه إذاعة بحث بجرم تزوير نقل ملكية عقارية أيضاً.



ونقلت صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك” أنه تبين أن الشخص يدعى ( أحمد. م )، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته العملة الأجنبية المزورة وبوجود مبلغ آخر من الدولار الأمريكي المزور في منزله بضاحية قدسيا.



وبتحري منزله عُثر فيه على مبلغ 5.200 خمسة آلاف ومائتي دولار أمريكي مزور، وبإجراء الخبرة الفنية على الأوراق النقدية تبين أن جميعها مزورة بطريقة النسخ الملون.

وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه إذاعة بحث بجرم نقل ملكية عقارات بطريقة التزوير.

وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.