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القبض على مروجي مخدرات بدمشق بحوزتهما 40 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر و10 آلاف حبة كبتاغون

ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على اثنين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما كميات من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن “فرع الأمن الجنائي بدمشق ألقى القبض على اثنين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما 40 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر و10 آلاف حبة كبتاغون مخدر”.

يذكر أن وزارتي العدل والداخلية أصدرتا في ال21 من آذار الجاري قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات على أن تنجز عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

سانا

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