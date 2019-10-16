القبض على مروج للحشيش بالجرم المشهود في ببيلا

القت عناصر الشرطة في ببيلا في ريف دمشق القبض على مروج للحشيش، بالجرم المشهود .



ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها في “فيسبوك” أن “وردت معلومات إلى شرطة ناحية ببيلا حول وجود شخص يقوم ببيع مادة الحشيش والحبوب المخدرة إلى الفئات العمرية الشابة في محافظة ريف دمشق مستغلاً جهلهم بخطورة هذه المواد” .



وتابع المنشور “تمكنت ناحية ببيلا من إلقاء القبض على المذكور بالجرم المشهود وهو يقوم بتقسيم المواد المخدرة إلى أحجام وعينات مختلفة بعد وزنها بميزان الكتروني خاص بالمواد المخدرة تمهيداً لبيعها للفئات الشابة” .



وكتبت الوزارة “وضبطت بحوزته كمية ( 3 ) ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، تم التحرز على المواد المخدرة مع الميزان الالكتروني وبالتحقيق معه تبين أنه يدعى ( م . ع ) وكان مقيم في منطقة السيدة زينب ويمارس مهنة عامل في احد الفنادق” .



واعترف (م .ع) بترويج وحيازة المواد المخدرة وبيعها لمختلف الفئات العمرية وبخاصة الشابة منها ، كما اعترف على شخصين يتعاملان معه تم إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر .