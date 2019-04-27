القبض على محتال “نصب” على مزارعين في اللاذقية وحمص وريف دمشق

ألقى فرع الأمن الجنائي على على المدعو “ع-أ” في اللاذقية، بعد قيامه بالعديد من عمليات النصب والاحتيال على مزارعين في كل من محافظة اللاذقية وحمص وريف دمشق.



وقال مصدر في فرع الأمن الجنائي باللاذقية لتلفزيون الخبر إنه “تم القبض على المدعو “ع-أ”، مواليد ١٩٦٨، لاقدامه على ضمان وشراء محاصيل من الحمضيات والتفاح من بساتين عدد من المزارعين في محافظات اللاذقية وريف دمشق وحمص.



وأضاف المصدر “كان المدعو “ع-أ” يستلم المحصول ويبيعه بدون أن يسدد ثمنه للمزارعين أصحاب الاراضي، وذلك بحجة قيامه بتصدير الكميات الى خارج سوريا وعدم استلامه ثمن تلك المحاصيل”.

وبيّن المصدر أن “قيمة المبالغ التي بذمة المدعو “ع-أ” لمزارعي اللاذقية فقط بلغت أكثر من خمسين مليون ليرة سورية، ومثلها في المحافظات الأخرى”.



وأكد المصدر أنه “خلال التحقيقات، تبين أنه يوجد بحق المدعو “ع-أ” عدة طلبات للمحافظات بجرم النصب و الاحتيال”.

وأوضح المصدر أن “التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي الشركاء واسترداد المبالغ المالية”، مشيرا إلى أنه”تم تنظيم الضبط اللازم، وسيتم تقديم المتهم للقضاء أصولا”.



يذكر أنه تم مؤخرا القبض على “نصّاب” امتهن تزوير المصدقات الجامعية والمعاملات التجارية في اللاذقية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.



تلفزيون الخبر