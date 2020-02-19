القبض على مجموعة من السارقين يستغلون انقطاع الكهرباء في بلودان

بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين إلى ناحية بلودان بريف دمشق عن سرقة منازلهم من قبل مجهولين بطريقة التسلل ليلاً .

من خلال المتابعة الحثيثة وتكثيف الدوريات والمراقبة اشتبهت احدى دوريات مركز شرطة بلودان بأربعة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم واحضارهم لمركز الناحية وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة عدد من المنازل ضمن البلدة المذكورة ، كما اعترفوا بقيامهم بسرقة مدرسة ابتدائية ، وان جميع سرقاتهم تتم ليلا مستغلين انقطاع التيار الكهربائي ، تم استرداد معظم المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولا.