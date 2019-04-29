القبض على مجرمين قاموا بالسرقة وترويج المخدرات في القدم

تمكن قسم شرطة القدم في مدينة دمشق من إلقاء القبض على شخص في محلة (بيادر نادر) تبين أنه يدعى (ع. ع)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة من منازل المواطنين في حي الحجر الأسود أثناء الاضطرابات فيه بالاشتراك مع شقيقه المتواري، وقيامه بسرقة سيارة عامة نوع (هونداي فيرنا)، وبيعها لشخص مجهول في محافظة السويداء بمبلغ /600,000/ ستمائة ألف ليرة سورية، وسرقة سيارة عامة نوع (سابا) من محلة بيادر نادر حيث كان يعمل عليها كسائق وقام بنسخ مفتاح مطابق للسيارة ثم سرقها وباعها بمبلغ /200,000/ مائتي ألف ليرة سورية