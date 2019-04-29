القبض على مجرمين قاموا بالسرقة وترويج المخدرات في القدم
تمكن قسم شرطة القدم في مدينة دمشق من إلقاء القبض على شخص في محلة (بيادر نادر) تبين أنه يدعى (ع. ع)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة من منازل المواطنين في حي الحجر الأسود أثناء الاضطرابات فيه بالاشتراك مع شقيقه المتواري، وقيامه بسرقة سيارة عامة نوع (هونداي فيرنا)، وبيعها لشخص مجهول في محافظة السويداء بمبلغ /600,000/ ستمائة ألف ليرة سورية، وسرقة سيارة عامة نوع (سابا) من محلة بيادر نادر حيث كان يعمل عليها كسائق وقام بنسخ مفتاح مطابق للسيارة ثم سرقها وباعها بمبلغ /200,000/ مائتي ألف ليرة سورية
كما اعترف بتعاطي المواد المخدرة وبيعها وترويجها، وتعاطي ابر المورفين المخدرة وتسهيل الدعارة من خلال عمله على السيارات العامة حيث يقوم باستجرار الزبائن بالاتفاق مع فتاة وبعد دخولهم الشقة يقوم بوضع الحبوب المنومة لهم وسرقة الأشياء الثمينة التي بحوزتهم .
ومن خلال متابعة البحث عن شركاء المقبوض عليه تمكن قسم شرطة القدم من إلقاء القبض على شخصين، تبين أن الأول يدعى (م . ك)، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بشراء الحبوب المخدرة من المقبوض عليه ويتعاطاها، والثاني يدعى (م .ع) صودر منه /900/ تسعمائة حبة مخدرة من أنواع مختلفة وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بتزويد المقبوض عليه بالإبر المخدرة ويحصل عليها من شخص متواري .
ومازالت الأبحاث مستمرة عن باقي المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .
وزارة الداخلية