القبض على "مجرمين" سلبا عدة سيارات أجرة في اللاذقية

ألقى فرعا الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على شخصين في محلة الشاطىء الأزرق قاما بعدة عمليات سلب لسيارات أجرة في المدينة.



وفي بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها في فيسبوك، أكدت أنه تم ضبط مفتاح سيارة كيا ريوم بحوزة أحد المجرمين وهما ( سليم . م) و( خالد . ح )، مشيرة إلى أنهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب العديد من حوادث السلب والسرقة.





وتضمن البيان عددا من الحوادث كاستدراج سائق سيارة عامة نوع (كيا ريو) إلى أحد الطرق الفرعية وإشهار سكين عليه وقيام أحدهما بتوجيه عدة طعنات له ورميه من السيارة وسلبها.





كما قاما بسلب سيارة عامة نوع (هونداي) بعد إشهار سكين على سائقها وشتمه وضربه وسلبه مبلغ مالي وجوال وأوراقه الخاصة، واستخدام السيارة المسلوبة في سرقة عدة محلات، إضافة إلى اعترافهما بعدة حوادث أخرى.



وأكدت الوزارة أنه تم استرداد سيارة نوع (كيا ريو) وجوال نوع (سامسونغ) وسلما إلى صاحبيهما أصولاً، ومازالت التحقيقات مستمرة معهما، ويجري العمل على تقديمهما إلى القضاء المختص