القبض على مجرمين خطفا وقتلا ابن عمهما الحدث بـ ريف دمشق

تمكنت دورية من إدارة الأمن الجنائي من القبض على المدعو ( ت .أ ) وشقيقه ( م . أ ) بعد أن قاما بخطف وقتل ابن عمهما الحدث في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وبالتحقيق معهما اعترفا بجريمتهما، حيث خططا لخطف (س.أ) بقصد طلب فدية من والده وقدرها سبعة ملايين ليرة سورية، والاتفاق على قتله بعد خطفه،حيث قاما باستدراجه بعد عودته من المدرسة إلى منزل أحدهما بحجة إحضار أشياء منه، وعند دخوله أقدم المقبوض عليه ( ت ، أ) على ضربه على رأسه من الخلف بمطرقة حديدية كان قد وضعها مسبقاً في المنزل، وقاما بتقييد الجثة ولفها وإخفائها ضمن المنزل، وتوجها للبحث عنه مع ذويه لإبعاد الشبهة عنهما، ثم عادا في منتصف الليل وقاما بنقل الجثة بسيارة خاصة ورميها في مجاري الصرف الصحي.

كما اعترف المقبوض عليه الثاني باشتراكه مع قريبه الموجود خارج القطر بالتفاوض مع عمه على مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، وبعد الاتفاق معه على مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية،تطوع بإيصال المبلغ للخاطفين المزعومين، وأخذ المبلغ وسدد به ديونه، وصرف قسم منه.وبدلالة المقبوض عليهما تم العثور على الجثة وانتشالها، وسلمت إلى ذويها أصولاً.

تمت مصادرة السيارة المذكورة، ومازالت الأبحاث مستمرة عن شريكهم المتواري، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

وزارة الداخلية