القبض على مجرمين خطرين وعلى أفراد عصابة سرقة في برزة

تمكن قسم شرطة برزة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من أخطر المطلوبين بجرائم النشل، وهم المدعوون: (جميل . ب) و(أنس . ي) و(بشار . ك) و(أيمن . ج)، وضبط بحوزتهم عدد من الجوالات المسروقة،ومبالغ مالية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب عدة عمليات نشل في كافة أنحاء مدينة دمشق وخاصة محلة (برزة) وقيامهم بنشل الموظفين أثناء انصرافهم من عملهم مستغلين الازدحام الحاصل على وسائط النقل العامة، وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم عثر بحقهم على عدة طلبات بجرائم مختلفة { نشل ــ تخلف عن الخدمة الإلزامية ــ وعدة سوابق جرمية منها ( التسبب بالحرق، والسلب، والسرقة، ولعب الميسر، وانتماء لعصابة أشرار، وتعاطي المواد المخدرة،والتحرش واللواطة ) .



وفي نفس السياق قام قسم شرطة برزة في دمشق بإلقاء القبض على عدة أشخاص يمتهنون سرقة الدراجات النارية ومحتويات السيارات وتعاطي المواد المخدرة ، وأثناء تجوال إحدى دوريات القسم في محلة (حاميش) ألقت القبض على شخص وهو يقوم بمحاولة سرقة دراجة نارية، تبين أنه يدعى (عمر . ع) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة عدد كبير من الدراجات النارية في محلة برزة، وقيامه بكسر زجاج عدة سيارات وسرقة مبالغ مالية منها تتراوح مابين ( المليون والخمسة ملايين ليرة سورية) بالاشتراك مع شخص يدعى (أمين . م) تم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه بالسرقة مع المقبوض عليه ، كما ألقت دورية من القسم على شخص آخر يمتهن سرقة محتويات السيارات يدعى (أحمد . ش)، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة محتويات عدة سيارات.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .



وزارة الداخلية السورية