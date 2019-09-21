القبض على متعاطين و”حرامية من كل الاختصاصات” في “التضامن” بدمشق

ألقت الشرطة، في دمشق، القبض على عدة أشخاص بجرائم سرقة مبلغ مالي كبير ودراجات نارية وتعاطي وحيازة مخدرات .



“حيث ادعى أحد المواطنين إلى قسم الشرطة حول إقدام شخص مجهول على سرقة مبلغ ثلاثة ملايين ومئتا ألف ليرة سورية من منزله الكائن في حي التضامن، وتمكن قسم الشرطة من إلقاء القبض على السارق بأقل من / 24 / ساعة، وتبين أنه يدعى ( ف . ا )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المالي مع دراجة كهربائية من والد زوجته، وصرف المبالغ المالية على بضاعة قام بشرائها”، بحسب مانشرت وزارة الداخلية على صفحتها في “فيسبوك” .



ونشرت الوزارة أن “قسم شرطة التضامن قام بإلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية ضمن مدينة دمشق حيث اعترف المقبوض عليهما ( م . س ) و ( ي . د ) بسرقة ثلاثة عشر دراجة نارية ، وبيعها وصرف المبالغ المالية على حاجاتهم الشخصية” .



وتابعت الوزارة في منشورها “وألقى قسم شرطة التضامن القبض على شخصين يقومان بتعاطي الحبوب المخدرة عُثر بحوزتهما على كمية من الحبوب المخدرة، وتبين أن الأول المدعو ( م . ص ) يوجد بحقه نشرة شرطية و (47) سابقة بجرائم مختلفة، والثاني المدعو ( م . ح ) يوجد بحقه / 6 / إذاعات بحث سارية المفعول بجرائم مختلفة و( 81 ) سابقة بجرائم مختلفة.