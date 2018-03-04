القبض على لص نفّذ 20 عملية سرقة خلال ثلاثة أشهر في دمشق

ألقى عناصر قسم شرطة عرنوس القبض على المشتبه به المدعو خليل «ب» تولد 1962 وذلك في حي الروضة بدمشق إثر مشاهدته يتجول بين السيارات المركونة في الشارع بوضع مريب وقد عُثر مع المقبوض عليه مبلغ 90 ألف ليرة وسكين نتر بقبضة حديدية وقطع زجاج «بوجيه» التي تستخدم لكسر بللور السيارات.





وبعد إحضار المذكور إلى القسم والكشف على سجله الأمني تبين أنه من أرباب السوابق بالسرقة والمخدرات ولدى التحقيق معه اعترف بارتكابه نحو 20 عملية سرقة في دمشق خلال ثلاثة أشهر





وقبل إلقاء القبض عليه أقدم على كسر بللور سيارتين:





الأولى: نوع كيا سبورتاج تحمل رقم 868006 لوحة دمشق بمحلة التجهيز جانب فندق أمية سرق منها جوالان عثر عليهما في حوزته وجهاز جوال صحراوي نوع باور وخنجران نحاس وشكلة مفاتيح منزل قام برميهم بمحلة الشعلان.





والثانية: نوع هوندا سيفيك رقم 745767 لوحة دمشق بمحلة الروضة طلعة اللوتس سرق منها جهاز الإسقاط السينمائي.





اعترف بإقدامه على:





-كسر بلور سيارة نوع شام منذ حوالي الأسبوعين بمحلة شارع عمر المختار وسرق منها جهاز لابتوب نوع سوني من ضمنها وثلاثة أجهزة هارد ومبلغ خمسة وسبعين ألف ليرة سورية وفلاشتين موضوع ضبطنا رقم 472 وتاريخه, حيث باع جهاز اللابتوب في محل المتولي للكمبيوتر بمحلة ساروجا.





– كسر بلور ثلاث سيارات بمحلة شارع عمر المختار وسرق منها ثلاث حقائب بضمنها أوراق ومستندات قام برميهم بالشارع العام بنفس المحلة.





– كسر سيارة شركة البراق بمحلة الشعلان وسرق منها لابتوباً وجهاز آيفون ومبلغ مليون وأربعمئة ألف ليرة سورية ثم باع اللابتوب والجوال في لبنان وأعطى المبلغ لزوجته هناك.





– كسر بلور السيارة نوع كيا سيراتو بمحلة شارع العابد منذ حوالي أسبوع وسرق منه كيساً بضمنه ألبسة وإكسسوارات.





– كسر بلور سيارة نوع برادوا في محلة شارع العابد وسرق منها حقيبة بضمنها لابتوب نوع لينوفو ثم باعه بمحلة البحصة

-كسر بلور سيارة بمحلة الطلياني نوع سيراتو وسرق منها جهاز لابتوب نوع توشيبا وباعه بمحلة البحصة.





– كسر بلور سيارة بمحلة الشيخ محي الدين جانب الاطفائية وسرق منها حقيبة ضمنها جهاز لابتوب نوع توشيبا وجهازا جوال سامسونغ ونوكيا ودفترا إيصالات.





– كسر بلور سيارة بمحلة الشيخ محي الدين وسرقة حقيبة بضمنها أوراق ورميها بحاوية القمامة بنفس المحلة.





– كسر بلور سيارة نوع هونداي بمحلة 29 أيار وسرق منها جهاز لابتوب نوع ايسر وفلاشات ووضعهم ضمن الغرفة المقيم فيها بفندق زياد الكبير.





– كسر بلور سيارة نوع BMW منذ حوالي الثلاثة أشهر تقريباً بمحلة عين الكرش وسرق جهاز لابتوب منها نوع آبل.





– كسر بلور سيارة نوع هونداي جيب بمحلة 29 أيار وسرق منها لابتوباً نوع توشيبا ومبلغ خمسة وسبعين ألف ليرة سورية.





– كسر بلور سيارة نوع غولف بمحلة عين الكرش وسرق منها لابتوباً نوع دييل.





– كسر بلور سيارة بمحلة شارع بغداد وسرق منها لابتوباً نوع اي بي ام.





– كسر بلور سيارة BMW بمحلة شارع بغداد وسرق منها حقيبة ضمنها مبلغ مئة ألف ليرة سورية.





– كسر بلور سيارة نوع اوكا وسرق منها أوراقاً وطقم فناجين.





– كسر بلور سيارة بيجو وسرق منها حقيبة بضمنها إيصالات جمعية وأوراقاً خاصة بمحلة المرجة وقام برمي الحقيبة بنفس المحل.

– كسر بلور سيارة نوع بروتون بمحلة شارع بغداد وسرق منها جهاز آيباد ومبلغ ثلاثمئة ألف ليرة سورية وصرف المبلغ على ملذاته الشخصية.





وأكد المقبوض عليه بأنه كان يقوم بالأفعال تلك بين الساعة السابعة والثامنة صباحاً لكونه كان يشاهد عناصر الدوريات منتشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة والنصف صباحاً وبعد أن تم تحري الغرفة المستأجرة من قبله بفندق زياد الكبير بالمرجة عثر ايضاً على بعض المسروقات وتم استردادها.





وبدلالة المقبوض عليه تم الشخوص إلى شركة الشام للكومبيوتر بملحة البحصة وتم إلقاء القبض على المدعو (م.ع) الذي اعترف بشرائه خمسة أجهزة لابتوب مسروقة من المدعو خليل «ب» تم استردادها.





وإلى محل المتولي للكمبيوتر بمحلة ساروجة وتم إلقاء القبض على المدعو (م.م) الذي اعترف بشرائه أربعة أجهزة لابتوب وجهاز آيباد من المدعو خليل تم استردادهم.





وقد تم يوم أمس إحالة الموقوفين إلى القضاء ع/ط فرع الأمن الجنائي وتم تسليم المسروقات إلى أصحابها بعد أن تم التعرف عليهم وتنظيم ضبوط الادعاء بحق السارق



