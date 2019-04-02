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القبض على لص سرق أموالاً ومصاغاً ذهبياً في حمص

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على المدعو ( ض ، س ، مواليد 1997 ) بسبب قيامة بسرقة مال ومصاغ ذهبي من منزل المواطنة ( ن ، ن ) في حي الوعر القديم .


وبيّن مصدر في فرع الأمن الجنائي لتلفزيون الخبر أن ” المقبوض عليه اعترف بدخوله منزل المواطنة ( ن ، ن ) عن طريق الخلع والكسر وأثناء وجودها مع أولادها خارج المنزل بتاريخ 8/2/2019 ” .


واعترف المقبوض عليه ( ض ، س ) “بسرقة مبلغ 5 مليون و 500 ألف ليرة، إضافة إلى كمية 400 غ ذهب من المنزل المذكور في حي الوعر .”


وأوضح المصدر أنه تمت استعادة المبلغ والمصاغ الذهبي كاملا، وتم تسليم المسروقات للمواطنة ( ن ، ن ) ، على أن يتم تقديمه للقضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات .


وكان فرع الامن الجنائي بحمص، ألقى القبض على المدعو ( ر ، ش ) والذي اعترف بسرقة مبلغ 10 مليون من منزل المواطن فواز شتور في حي باب السباع قبل نحو أسبوعين .