القبض على لص سرق أموالاً ومصاغاً ذهبياً في حمص

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على المدعو ( ض ، س ، مواليد 1997 ) بسبب قيامة بسرقة مال ومصاغ ذهبي من منزل المواطنة ( ن ، ن ) في حي الوعر القديم .



وبيّن مصدر في فرع الأمن الجنائي لتلفزيون الخبر أن ” المقبوض عليه اعترف بدخوله منزل المواطنة ( ن ، ن ) عن طريق الخلع والكسر وأثناء وجودها مع أولادها خارج المنزل بتاريخ 8/2/2019 ” .



واعترف المقبوض عليه ( ض ، س ) “بسرقة مبلغ 5 مليون و 500 ألف ليرة، إضافة إلى كمية 400 غ ذهب من المنزل المذكور في حي الوعر .”



وأوضح المصدر أنه تمت استعادة المبلغ والمصاغ الذهبي كاملا، وتم تسليم المسروقات للمواطنة ( ن ، ن ) ، على أن يتم تقديمه للقضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات .



وكان فرع الامن الجنائي بحمص، ألقى القبض على المدعو ( ر ، ش ) والذي اعترف بسرقة مبلغ 10 مليون من منزل المواطن فواز شتور في حي باب السباع قبل نحو أسبوعين .