القبض على عصابة مختصة بسرقة المحال التجارية في دير الزور

ألقى قسم الثورة بقيادة شرطة محافظة ديرالزور القبض على عصابة تتألف من خمسة أشخاص يقومون ليلاً بعمليات سرقة المحال التجارية وبيعها في السوق.



وشرح مصدر في قسم شرطة حي الثورة أنه “من خلال المتابعة والتحري تم إلقاء القبض على شاب كان يقوم بخلع محل تجاري بالجرم المشهود”.



وتابع المصدر “تبين لنا من خلال التحقيق معه أنهم عصابة مؤلفة من 5 أشخاص يقومون بعمليات السرقة في المدينة”.

وبين المصدر أنه “تم إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة ومن خلال التحقيق معهم تبين أنهم قاموا بعشرات السرقات، وبناء على ذلك تم تنظيم الضبط وإعادة المسروقات إلى أصحابها أصولا”.



الجدير بالذكر أن أعمال السرقة تركزت في حي الثورة وشارع السجن وشملت المسروقات عدد من المعدات الصناعية والمولدات ومحل نجارة، إضافة إلى سرقتهم لسيارة لأحد المواطنين في المدينة .