القبض على عصابة لترويج الحشيش المخدر

ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دمشق القبض على مروج لمادة الحشيش المخدر، وعلى شخص آخر يروج مادة الكوكائين، كما ضبطت 7 كيلوغرامات من المادة معدة للبيع.



وذكرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمية، أنه بعد ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول قيام أشخاص بنقل مواد مخدرة من محافظة ريف دمشق إلى مدينة دمشق، تمكنت الإدارة من خلال المتابعة والمراقبة من توقيف 3 أشخاص على متن سيارة نوع (بيجو) في محلة الصناعة بمدينة دمشق، وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها.



وصادرت الإدارة مع المروجين كمية 7 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وغرام من مادة الكوكائين المخدر، إضافةً إلى بندقية حربية ومسدس حربي.



كما ذكرت الوزارة، أن إدارة مكافحة المخدرات قامت بإلقاء القبض على شخص على أوتوستراد دمشق-حمص وضبطت بحوزته كمية /170/ غراماً من مادة الهيروئين المخدر كانت مخبأة ضمن ملابسه والحذاء الذي كان يرتديه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على شراء وحيازة وترويج مادة الهيروئين المخدر وتعاطي وترويج مادتي الكوكائين والحشيش المخدرتين، ومن خلال متابعة وضعه تبين أنه من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات ويوجد بحقه نشرة شرطية وإذاعة بحث.



وأوضحت أنه تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة الأسلحة والمواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



الجدير بالذكر أن إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية حذّرت سابقاً من زراعة الحشيش المخدر، مؤكدةً أن كل من يزرع ولو نبتة “حشيش” واحدة في منزله، سواء من باب الفضول أو للاستخدام الشخصي، بأنه سيعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة.