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2016-12-26 07:57
القبض على عصابة فوق السحاب

تمكن طاقم ضيافة طائرة مصر للطيران القادمة من غانا من ضبط عصابة صينية الجنسية، قامت بسرقة 20 ألف دولار من راكب مصري الجنسية أثناء عودة الرحلة.
وصرحت مصادر في الشركة بأنه أثناء عودة طائرة الشركة رحلة رقم 882، القادمة من أكرا إلى القاهرة، أبلغ المواطن المصري إبراهيم عبد الفتاح رئيس طاقم الضيافة باختفاء حقيبته، وبها مبلغ مالي يتجاوز 20 ألف دولار، عهدة إحدى الشركات المصرية التي تعمل في غانا.
وقام عبد الفتاح بإبلاغ كل أفراد الطاقم بالواقعة من دون أن يشعر أحد من الركاب.
وأضافت المصادر: إن «طاقم الضيافة لاحظ تصرفات مريبة من مجموعة من الركاب الصينيين، فقاموا بمراقبتهم وتمكنوا من استعادة أموال الراكب المصري، وتم استدعاء شرطة مطار القاهرة الدولي بمجرد هبوط الطائرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية مع الصينيين».

وكالات

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