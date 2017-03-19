القبض على عصابة سرقت سيارات.. واستعادة 19 سيارة

قبضت الجهات المعنية في حلب على العصابة التي قامت خلال الفترة الماضية بالعبث في أمن المحافظة، ونتيجة المتابعة الجادة وبإشراف من محافظ حلب حسين دياب تم إسدال الستار على هذه الأعمال التي روعت أبناء المحافظة.



وقال دياب: إن الجهود تتواصل لتعزيز الأمن والأمان بالتوازي مع جهود إعادة البناء والإعمار وفي الغضون تم القبض على 11 مجرماً بينهم 3 نساء شكلوا عصابة لسرقة السيارات قامت خلال الفترة الماضية بسرقة العديد من السيارات من شوارع وأحياء المدينة.

وأكد على إعادة السيارات المسروقة إلى المواطنين والمحافظة حريصة على تعزيز حالة الأمن والأمان والقضاء على كل أشكال الجريمة مع الاستمرار بعملية البناء والإعمار لإعادة نبض الحياة إلى مدينة حلب التي قهرت الإرهاب. وللشد على أيدي عناصر قوى الأمن الداخلي التقيت مع عناصر قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التي قامت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بالقبض على أكثر من 2000 شخص لارتكابهم جرائم ومخالفات متعددة.

من جانبه أشار قائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي إلى أنه تم تفعيل كافة الأقسام والوحدات الشرطية في الأحياء المحررة بالإضافة لتكثيف الدوريات والتحري الجدي لمنع الجرائم والقبض على المجرمين حيث تم إلقاء القبض على 11 من لصوص السيارات واستعادة 19 سيارة حتى الآن فيما أشار المواطن عبد المعطي دسوقي إلى أن سيارته كانت قد سرقت من أمام منزله في حي سيف الدولة فبادر على الفور لإبلاغ الشرطة وخلال 48 ساعة أعيدت له سيارته ونوه أحمد سلطان بسرعة تحرك الشرطة وهو ما أدى لإعادة سيارته المسروقة في زمن قياسي، وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بإعادة سياراتهم المسروقة إليهم موجهين الشكر لكل الجهود المبذولة من المحافظة وقيادة الشرطة للحفاظ على سلامة وأمان كل مواطن. واعترف عدد من اللصوص أنهم كانوا يقومون بسرقاتهم ليلاً ومن ثم ينقلون السيارات إلى محافظة حماة ويبيعونها بأسعار زهيدة مضيفين أنهم كانوا يضعون في كل سيارة امرأة وبعض الأطفال لإبعاد الشبهة عنهم.

محمود الصالح

المصدر: الوطن