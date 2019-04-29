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القبض على عصابة سرقة منازل ومحلات في طرطوس

تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص وهم المدعوون: ( م. ع ) و( ع. م) و( ي.ع) و( ع. ط)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة تمتهن السرقة ليلاً عن طريق الكسر والخلع، وقيامهم بارتكاب العديد من السرقات في مدينة طرطوس وبيع المسروقات لأشخاص متوارين وتقاسم ثمنها فيما بينهم ومن المواد التي قاموا بسرقتها هي : { أدوات كهربائية وأثاث منزلي، أبواب ونوافذ، مضخات مياه ومحركات برادات، اسطوانات غاز، شاشات تلفاز وكمبيوتر، دراجات نارية، كميات من مادة المازوت، /200/ قطعة سيراميك ومغاسل بورسلان، وأغراض متنوعة }.


تم تحري منزل أحدهم وصودرت منه الأدوات التي كانوا يستخدمونها في عمليات السرقة، وبدلالة المقبوض عليهم تم معرفة المنازل والمحلات التي سرقوا منها والأماكن التي صرفوا فيها المسروقات ، وتم استرداد قسم كبير من هذه المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً .


ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص .

 


وزارة الداخلية