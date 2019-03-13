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القبض على عصابة سرقة في ناحية الروضة بطرطوس

تمكنت شرطة ناحية الروضة وفرع الأمن الجنائي في طرطوس من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من ستة أشخاص، وهم المدعوون: ( س. ك ) و(ط . س ) و( م. ن ) و( م . ع ) و( ق . ض ) و( خ . ح ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة تمتهن السلب بقوة السلاح وسرقة المنازل والمحال التجارية والدراجات النارية، وتكسير زجاج السيارات وسرقة محتوياتها،وتصريف المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم ، وقيامهم بسرقة ستة منازل في مناطق متعددة من محافظة طرطوس والمسروقات هي: ( شاشتين نوع LG قياس 42 و50 بوصة ، اسطوانتي غاز ، مكيف 2 طن نوع شارب، جوال نوع سامسونغ ، حلق ذهب روسي ) وأجهزة كهربائية متنوعة.

كما اعترف المقبوض عليهم بقيامهم بسلب ست دراجات نارية في منطقة بانياس بقوة السلاح ، وسرقة / 14/ أربعة عشر دراجة نارية أيضاً من نفس المنطقة بعد كسر أقفالها.


واعترف المقبوض عليه ( س . ك ) بإقدامه بمفرده على سرقة ( بطاريات ، وفلاشات ، ومبالغ مالية ) من السيارات العابرة بعد كسر زجاجها، وسرقة أجهزة كهربائية من غرفة زراعية بعد خلع بابها.


ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة مصير المسروقات، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهمإلى القضاء المختص .

 


وزارة الداخلية

 