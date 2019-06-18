القبض على عصابة سرقة في مدينة السلمية

تمكن مركز الأمن الجنائي في مدينة السلمية من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من أربعة أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالاعتداء على مدارس حكومية وسرقة محتوياتها ،بالإضافة إلى إقدامهم على ارتكاب عدة سرقات أخرى لمنازل ومحتوياتها.



وبحسب صفحة وزارة الداخلية على موقع فيسبوك وبعد دراسة وضع أحد المقبوض عليهم تبين أنه مطلوب بجرم القتل قصداً ومحكوم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً والأشغال الشاقة ومنعه من الإقامة في محافظه حماه.



وقد تم استرداد أغلب المسروقات المذكورة وسلمت إلى أصحابها أصولاً ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص