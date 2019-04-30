القبض على عصابة سرقة في ضاحية قدسيا والسكن الشبابي بريف دمشق

تمكن مركز شرطة ضاحية قدسيا بالتعاون مع الجهات المختصة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أبٍ وابنيه امتهنوا السرقة وطالت سرقاتهم الكثير من ممتلكات المواطنين والمال العام للدولة .

وفي التفاصيل قام كلاً من (ي - ع) و (م - ع) بالتعاون مع والدهم (أ - ع) بالعديد من السرقات مستخدمين أدوات الكسر والخلع مستغلين فترة انقطاع التيار الكهربائي ، وخلال إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبالتحقيق اعترفوا بسرقة تجهيزات لمحولات كهربائية قيد الإنشاء مما أدى لتوقفها عن العمل وسببت أضرار بملايين الليرات السورية ، وتجهيزات أعمدة الإنارة العامة ، العاملة على الطاقة البديلة من بطاريات وكوابل ، إضافة إلى الأكشاك وكسر السيارات وخلعها وسرقة ما بداخلها من مجموعات صوتية ومبالغ مالية ، وسرقة البينزين منها وإطاراتها ، وسرقة أدوات صحية وكابلات كهربائية وأدوات تجارية وجوالات واسطوانات غاز وبارات نحاسية كهربائية عائدة لمشاريع حكومية قيد التنفيذ ومضخات مائية قدر عددها بأكثر من 60 مِضخاً مائياً وعدادات مياه وكابلات نحاسية منزلية وأقفال حديدية ومحلات تجارية ومواد غذائية .

وخلال التحقيق اعترف الملقى القبض عليهم بالسرقات وتصريفها مع شريكهم المدعو (ر - أ) إضافة إلى شريكهم (خ - ق) الذين يقومان بتصريف البضائع المسروقة في مدينة دمشق وضواحيها بعد شرائها ونقلها بسيارة خاصة لإبعاد الشبهات عنهم .

وخلال التوسع بالتحقيق اعترف السارقون أيضاً بسرقات عديدة مِن المستودعات لشركة مقاولات في السكن الشبابي التي يعملون بها .

ومن خلال هذه الإعترافات وبتوجيه من قائد شرطة محافظة ريف دمشق ومتابعة من مدير منطقة قدسيا تم نصب الكمين اللازم واستدراج الشركاء المسوقين للبضائع المسروقة وتم إلقاء القبض عليهم بكمين مُحكم وحجز السيارة التي بحوزتهم وبداخلها مبالغ مالية .

ومن خلال نتائج التحقيقات والأمر القضائي تم تحري منزل الأب واسترداد العديد من المسروقات المالية والعينية وأهمها تجهيزات مراكز تحويل كهربائية عبارة عن قطع نحاسية وحلزونية تقدر قيمتها لعمل المراكز بعشرات ملايين الليرات السورية .

تم تنظيم الضبط اللازم أصولآ ، وإحالة السارقين وشركائهم إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق ، ليصار إلى تقديهم للقضاء المختص أصولاً .









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