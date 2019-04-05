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القبض على عصابة سرقة سيارات في محافظة طرطوس

تم القاء القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات السياحية بطريقة الخلع والكسر ليلاً وذلك بعد عملية نوعية ومراقبة دقيقة حيث ألقي القبض على اثنين من أفراد العصابة في منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه وتم مصادرة سيارة هونداي سياحية منهم مسروقة من منطقة الدريكيش، وتم ألقاء القبض على الثالث بعد استدراجه من محافظة حلب إلى محافظة طرطوس بعد يومين وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة تسعة سيارات .

سبع سيارات منها من محافظة طرطوس و محافظة حمص وأثنتين من لبنان .


وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزائهم العادل .

 


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