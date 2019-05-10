القبض على عصابة سرقة المحال التجارية باللاذقية

ألقى القسم الشرقي بمدينة اللاذقية القبض على كل من المدعوين (ذ - ح) مواليد 2001، (ع - ع) مواليد 2002،(ل - ع) مواليد 2001، (م - ط)مواليد 2001، (خ - م) مواليد 2002 وذلك لاقدامهم على سرقة عدة محال تجارية عن طريق الخلع والكسر ضمن أحياء ( المنتزه - اتستراد الثورة - بوقا - الحمام) وتصريف المسروقات وبيعها.



وذلك بعد ورود عدة شكاوي من المواطنين وبالمتابعة الحثيثة ورصد التحركات المشبوهة ليلا ونصب الكمين اللازم



تم القاء القبض عليهم.



تم استرداد قسم كبير من المسروقات وإعادتها لأصحابها اصولا.





تم تقديم المقبوض عليهم للقضاء اصولا عن طريق فرع الأمن الجنائي باللاذقية.





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