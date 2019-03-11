القبض على عصابة تقوم بسرقة الحقائب من النسوة في دمشق وريفها

تمكن قسم شرطة الميدان في دمشق من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من خمسة أشخاص، وهم المدعوون: (م. س) و( ب. ر ) و(م. س) و( م. ق ) و(م . م )، وبالتحقيق معهم من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق اعترفوا بإقدامهم على سلب وخطف الحقائب من النسوة في الشارع العام على متن دراجة نارية، وقيامهم بسرقة دراجات نارية وأجهزة خليوية في مدينة دمشق وريفها، وبيعها لشخص متواري.كما اعترفوا بتعاطيهم مادة الحشيش المخدر، وإن جميع الحقائب المسلوبة ومحتوياتها موجودة لدى شخص متواري كان يقوم بإعطاء البطاقات الشخصية المسلوبة العائدة للنسوة إلى فتاة متوارية ليحصل عن طريقها على شرائح خليوية يستخدمها لغايات شخصية.



ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .