القبض على عصابة تسرق المواطنين في الباصات والمواقف العامة بدمشق

ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على عصابة مؤلفة من عدة أشخاص كانوا يقومون بعمليات سرقة بحق المواطنين في المواقف العامة والباصات.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “الأمن الجنائي تمكن من القبض على ثلاث نساء ورجل وولدين لقيامهم بنشل المواطنين بالباصات والمواقف العامة وموقف جسر الرئيس والبحصة”.

ولفت المصدر إلى أنه “بعد إلقاء القبض عليهم اعترفوا بقيامهم بثلاثين عملية نشل خلال الشهر الحالي فقط”.

والمسروقات التي قامت العصابة بنشلها خلال شهر كانت 20 جوالاً ومبالغ مالية وصلت إلى 300 ألف ليرة سورية”.