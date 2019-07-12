القبض على عصابة ترويج حشيش في مساكن برزة.. وأخرى مختصة بالهيروئين بالشاغور

بعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يدعى ” م، ض ” بمنطقة النبك يقوم بتجارة وترويج المواد المخدرة تم التحري عنه ومتابعته بشكل سري بهدف التواصل معه .



وفعلا تم التواصل مع المدعو ” م ” من قبل أحد مندوبي الفرع الذي طلب كمية من المخدرات فأخبره المدعو ” م ” أنه سيقوم بتسليمه المواد المخدرة في أحد منازل منطقة مساكن برزة بدمشق.



فتوجهت دوريات من الفرع لنصب الكمين اللازم بشكل سري في مكان التسليم وبعد الانتظار لفترة حضرت سيارة على متنها ثلاث أشخاص توجهوا للمنزل وبحوزتهم أكياس نايلون سوداء وبعد تلقي الإشارة من المندوب قامت الدورية بمداهمة المنزل والقبض على الموجودين وهم “م ، ض ” ” س ، س ” ش، ع ” وبتفتيشهم تم العتور بحوزتهم على 21 كيلو من مادة الحشيش المخدر إضافة لإخفاء قسم منها بباب السيارة بجيب مخفي.



وفي سياق متصل وردت معلومات لفرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود أشخاص في منطقة الشاغور يقومون بترويج المواد المخدرة فتم وضع دورية في المنطقة لمراقبة المكان وتم الاشتباه بشخصين في أحد شوارع المنطقة ولدى تفتيشهما تم العثور بحوزتهما على 11 غرام من مادة الهيروئين المخدر وهما المدعو ” م، غ ” و ” ي ، ي ” .



صاحبة الجلالة