القبض على عصابة تتاجر بالحشيش في ضاحية الأسد السكنية بريف دمشق

ألقت قوات الدفاع الوطني بريف دمشق القبض على عصابة تمتهن السرقة وتجارة الحشيش بمنطقة ضاحية الأسد السكنية.



وقال مصدر في قوات الدفاع الوطني في منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق إن” قوات الدفاع الوطني – القطاع الشمالي – سرية ضاحية الاسد ألقت القبض على عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص” .



وأردف المصدر أن “العصابة تمتهن السرقة و تجارة الحشيش و الحبوب المخدرة و مصادرة كمية من مادة الحشيش و الحبوب المخدرة و بعض المسروقات وتم تسليمهم للجهات المختصة”.



يشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت شحنة كبيرة من حبوب “الكبتاغون” المخدرة قبل أيام، وذلك بعملية نوعية وكمين محكم بمنطقة الكسوة- طريق درعا وبإشراف مباشر من مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد حسين جمعة.





الخبر