من التدين إلى الإيمان: الفرق بين الزمن الدائري والزمن الممتد
أربعة مبعوثين روس إلى سوريا: كينشاك مبعوثاً خاصاً للخارجية
إرتفاع تكاليف معيشة الأسرة السورية 85% إلى 660 ألف ل.س حتى أيلول 2020
الرئيس الأسد: الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية هو احتلال ويجب إنهاؤه
الرئيس الأسد يتحدث عن مدى اهتمام سورية بالحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا
صحيفة: لبنان يحتجز باخرة محملة بالبنزين كانت متجهة إلى سورية
ماذا يحدث يجري بين القبائل العربية والأمريكيون شرقي سوريا؟
تطوير الخطاب الخشبي
الاحتلال التركي ينقل جثث 50 مسلح سوري من أذربيجان إلى الأراضي السورية
الرئيس الأسد يرد على تصريحات ترامب حول “اغتياله”
النص الكامل لحوار قناة زفيزدا الروسية مع الرئيس بشار الأسد
الاحتلال الأمريكي يدخل المزيد من التعزيزات اللوجستية إلى ريف الحسكة
الجيش يدخل كناكر في ريف دمشق
هجمات عديدة تصدى لها الجيش على مواقعه في مثلث حماة– الرقة -حلب
مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريف الحسكة

القبض على عصابة امتهنت سرقة الدراجات النارية في محردة بحماه

 تمكن عناصر الأمن الجنائي بمنطقة محردة من إلقاء القبض على أفراد عصابة امتهنت سرقة الدراجات النارية وهم (أحمد . خ) و (بهاء . غ) بالاشتراك مع عدد من المتواريين وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدد من الدراجات النارية من منطقة محردة وبعض القرى ، وبيع بعضها للمدعوين (فيصل . أ) و (ناجح . ر) بمبلغ مئتي ألف ليرة سورية للدراجة الواحدة وبيع قسم منها في القرى المجاورة  وبتحري منزل المقبوض عليه (بهاء .غ ) عثر على لوحات لدراجات نظامية وقنبلة يدوية دفاعية ، تم استرداد سبعة دراجات نارية بعضها نظامية والأخرى مهربة ، نظم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .