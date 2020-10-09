القبض على عصابة امتهنت سرقة الدراجات النارية في محردة بحماه

تمكن عناصر الأمن الجنائي بمنطقة محردة من إلقاء القبض على أفراد عصابة امتهنت سرقة الدراجات النارية وهم (أحمد . خ) و (بهاء . غ) بالاشتراك مع عدد من المتواريين وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدد من الدراجات النارية من منطقة محردة وبعض القرى ، وبيع بعضها للمدعوين (فيصل . أ) و (ناجح . ر) بمبلغ مئتي ألف ليرة سورية للدراجة الواحدة وبيع قسم منها في القرى المجاورة وبتحري منزل المقبوض عليه (بهاء .غ ) عثر على لوحات لدراجات نظامية وقنبلة يدوية دفاعية ، تم استرداد سبعة دراجات نارية بعضها نظامية والأخرى مهربة ، نظم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .