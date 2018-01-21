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القبض على "عصابة الدراجات" بدمشق

 

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شخصين وهما المدعوين ( س . خ ) و(خ . ح )، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين على تشكيل عصابة تمتهن السلب وسرقة الدراجات النارية في مدينة دمشق وريفها .

وقيامهم بسلب مبلغ /1500/ ألف وخمسمائة دولار أمريكي وثلاث أجهزة جوال من 3 عراقيين في منطقة جرمانا وتقاسم المبلغ وثمن الجوالات فيما بينهم .
كما اعترف المقبوض عليهما بسرقة عدة دراجات نارية من مدينة دمشق وريفها وبيعها لشخص متواري بمبالغ تتراوح ما بين خمسون إلى مائة وخمسون ألف ليرة سورية، وهي :

سرقة 3 دراجات نارية نوع ( بارت ) من منطقة جرمانا، ودراجتين ناريتين نوع ( بارت وجوندا ) من منطقة الدحاديل، ودراجة نارية نوع بارت من منطقة القدم، ودراجة نارية نوع بارت من منطقة صحنايا، إضافة إلى سرقة دراجة نارية نوع بارت من منطقة دمر، ودراجة نارية نوع بارت من منطقة المزة 86

ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .

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