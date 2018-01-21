القبض على "عصابة الدراجات" بدمشق

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شخصين وهما المدعوين ( س . خ ) و(خ . ح )، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين على تشكيل عصابة تمتهن السلب وسرقة الدراجات النارية في مدينة دمشق وريفها .

وقيامهم بسلب مبلغ /1500/ ألف وخمسمائة دولار أمريكي وثلاث أجهزة جوال من 3 عراقيين في منطقة جرمانا وتقاسم المبلغ وثمن الجوالات فيما بينهم .

وقيامهم بسلب مبلغ /1500/ ألف وخمسمائة دولار أمريكي وثلاث أجهزة جوال من 3 عراقيين في منطقة جرمانا وتقاسم المبلغ وثمن الجوالات فيما بينهم .

كما اعترف المقبوض عليهما بسرقة عدة دراجات نارية من مدينة دمشق وريفها وبيعها لشخص متواري بمبالغ تتراوح ما بين خمسون إلى مائة وخمسون ألف ليرة سورية، وهي :

كما اعترف المقبوض عليهما بسرقة عدة دراجات نارية من مدينة دمشق وريفها وبيعها لشخص متواري بمبالغ تتراوح ما بين خمسون إلى مائة وخمسون ألف ليرة سورية، وهي :