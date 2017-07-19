30 بالمئة من قضاة سورية هن نساء
الحكومة تعتمد البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري
الجيش تستعيد السيطرة على مئات الكيلو مترات المربعة في ريف الرقة
تحالف واشنطن يرتكب مجزرة جديدة في بلدة الكشكية في ريف دير الزور
هدوء الميدان ينتظر تفاصيل «اتفاق الجنوب» وعمان تنفي مشاركة قواتها في مراقبة الهدنة
بالون إعلامي للميليشيات بشأن معركة دير الزور ,مراقبون :حظوظ الجيش أقوى
الجهات المختصة في طرطوس وحماة تحبط خطط «الانتحاريين» والجيش يمضي نحو السخنة والميادين.
شطب الفقرة (حاء) لسد أحد أبواب الفساد في المؤسسة العسكرية
تسخين عسكري لعدوان تركي في منطقة الشهبا.. وتحركات روسية لاحتواء الموقف
الجيش يتجاوز الاتستراد في مثلث عين ترما جوبر.. ويواصل تقدمه باتجاه السخنة
فشل محاولة توحيد الميليشيات الإرهابية في الغوطة الشرقية
أمام الرئيس الأسد.. سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية
تنقلات في الداخلية شملت قادة شرطة وإدارات
خميس: لماذا يدفع الموظف ضرائب أكثر من صاحب معمل؟
الجيش يتقدم باتجاه السخنة ويحرر المزيد من حقول الغاز والنفط بريف الرقة

القبض على شقيقين يسرقان سيارات…فماذا يفعلان بالسيارات بعد السرقة ؟

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول قيام شخصين بسرقة عدة سيارات في مدينة دمشق وريفها.القبض على شقيقين يسرقان سيارات…فماذا يفعلان بالسيارات بعد السرقة ؟
ومن خلال البحث تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعو ( م ، ا )، أثناء قيادته سيارة عامة نوعها (سوبر نوفا )، وبتحري سيارته عُثر فيها على حبل لقطر السيارات وعدة مفكات متنوعة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شقيقه المتواري على سرقة عدة سيارات من نوع ( كولت ولانسر ) وذلك بواسطة مفتاح يعمل على معظم هذه الأنواع حيث يقوم المذكوران بنقل السيارة المسروقة من مكان توقفها بشوارع مدينة دمشق إلى مكان آخر يسهل فيه سرقة مادة البنزين والبطارية والأشياء الخاصة منها ثم تركها في مكانها.

كما اعترف المقبوض عليه بأن السيارة التي كانت بحوزته قام باستئجارها لاستخدامها في عمليات السرقة، وأنه ارتكب ستة حوادث سرقة لسيارات عامة وخاصة نوعها (كولت ولا نسر) من مناطق متعددة في مدينة دمشق.

ومن خلال البحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على شقيقه المتواري، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه بعمليات السرقة وبيع البطاريات المسروقة إلى بائعي الخردة.

تم استرداد سيارتين وبطارية مسروقة، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.


المصدر : وزارة الداخلية 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.