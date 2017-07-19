القبض على شقيقين يسرقان سيارات…فماذا يفعلان بالسيارات بعد السرقة ؟

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول قيام شخصين بسرقة عدة سيارات في مدينة دمشق وريفها.

ومن خلال البحث تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعو ( م ، ا )، أثناء قيادته سيارة عامة نوعها (سوبر نوفا )، وبتحري سيارته عُثر فيها على حبل لقطر السيارات وعدة مفكات متنوعة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شقيقه المتواري على سرقة عدة سيارات من نوع ( كولت ولانسر ) وذلك بواسطة مفتاح يعمل على معظم هذه الأنواع حيث يقوم المذكوران بنقل السيارة المسروقة من مكان توقفها بشوارع مدينة دمشق إلى مكان آخر يسهل فيه سرقة مادة البنزين والبطارية والأشياء الخاصة منها ثم تركها في مكانها.

كما اعترف المقبوض عليه بأن السيارة التي كانت بحوزته قام باستئجارها لاستخدامها في عمليات السرقة، وأنه ارتكب ستة حوادث سرقة لسيارات عامة وخاصة نوعها (كولت ولا نسر) من مناطق متعددة في مدينة دمشق.

ومن خلال البحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على شقيقه المتواري، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه بعمليات السرقة وبيع البطاريات المسروقة إلى بائعي الخردة.

تم استرداد سيارتين وبطارية مسروقة، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.



المصدر : وزارة الداخلية