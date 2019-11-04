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القبض على شخصين يقومان بترويج وتجارة مادة الحشيش المخدر في ريف دمشق

وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق عن قيام شخصين في حي الصناعة بدمشق بتجارة وترويج مادة الحشيش المخدر ضمن المدينة وريفها.

ومن خلال المتابعة المستمرة ولعدة أيام من قبل فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق تمكن وبكمين محكم من إلقاء القبض على شخصين على متن دراجة نارية، وضبط بحوزتهما كمية ( 3500 ) ثلاثة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من مادة الحشيش المخدر مقسمة لقطع عددها /21/ قطعة ملفوفة بقماش ابيض اللون ومجهزة للبيع ، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ترويج وبيع مادة الحشيش المخدر ضمن مدينة دمشق وريفها .


ومازالت التحقيقات مستمرة معهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات  اللازمة بحقهم .