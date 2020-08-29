القبض على شخصين يقصّان أكبال كهربائية لبيعها نحاساً في حلب

تمكن قسم شرطة ميسلون في حلب يلقي القبض على شخصين يقومان بقص أكبال كهربائيةتمكّن قسم شرطة ميسلون في حلب وبالجرم المشهود من إلقاء القبض على شخصين يقومان بقص أكبال كهربائية مغذية لمنطقة كرم الجبل أثناء انقطاع التيار الكهربائي وهما (م. س) و (ح. س) وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بقص الأكبال الكهربائية في المنطقة المذكورة بقصد بيع النحاس الموجود في داخلها .



تم مصادرة عدّة أكبال مسروقة ودراجة نارية كانت تستخدم بالسرقة من قبلهما.نظم الضبط اللازم وسوف يتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً .