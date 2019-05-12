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القبض على شخصين اقدما على سرقة مبالغ مالية من عيادة طبيبة في مدينة يبرود

بناءً على الشكوى المقدمة من الطبيبة ( ر - أ ) بتعرض عيادتها للسرقة في مدينة يبرود بريف دمشق من قبل أشخاص مجهولين بواسطة مفتاح مطابق دون خلع أو كسر، وبمتابعة الشكوى من قبل فرع الأمن الجنائي بريف دمشق تم الاشتباه بشخصين والقاء القبض عليهما وهما ( س - ح ) مواليد 1996 و ( ر - ب ) مواليد 1997 


وبالتحقيق معهما اعترفا باقدمهما على سرقة مبلغ سبعمائة الف ل.س من عيادة الطبيبة المذكورة بعد أن حصل المقبوض عليه ( ر - ب ) على مفاتيح العيادة من والدته دون علمها كونها تعمل بصفة سكرتيرة بنفس العيادة، وبدلالة المقبوض عليهما تم استرداد كامل المبلغ وتسليمه لصاحبته اصولاً


وبالتوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا انه منذ حوالي السنة تقريباً اقدما على سرقة مبلغ مليون ومئتي ألف ل.س أيضاً من منزل نفس الطبيبة وصرف المبلغ على ملذاتهم الشخصية ، وسوف يتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص اصولاً لينالا جزائهما العادل .

 


الشرطة Police