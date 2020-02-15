الجيش يحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها ويواصل عملياته بريف حلب الجنوبي الغربي
صواريخ أرض - جو بأيدي المسلحين: تركيا تتحسّب لما بعد «M5»
انتاج الغاز بدأ يعود الى مستوياته الطبيعية والأمور تسير نحو الانفراج
الاحتلال التركي يرسل رتلا معززا بالدبابات والمدرعات إلى الحدود السورية
إصابة مروحية للجيش غرب حلب.
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري
خبير روسي يكشف سر الخلاف بين روسيا وتركيا حول ادلب
بغداد تبدأ عملية «أبطال العراق» لاجتثاثهم حتى الحدود السورية
الجيش يتقدم غرب “إم-5” ويسيطر على “كفرجوم” و”ريف المهندسين” بريف حلب
سلالات القتلة
الدفاع الروسية: تركيا سبب التصعيد العسكري في إدلب
وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن أنقرة وحدها تتحمل تبعات وجودها اللاشرعي في سورية
استهداف الفريق الإعلامي التابع لقناة “الأخبار” ووكالة “سانا” غرب حلب
الجيش يستعيد السيطرة على قرية الشيخ علي غرب طريق حلب الدولي
هيئتا الأركان الروسية والسورية تعربان عن قلقهما إزاء تأجيل إجلاء قاطني مخيم الركبان
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

القبض على شخص يتعامل بغير الليرة السورية بحلب

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب على شخص يزاول مهنة تحويل الأموال بشكل مخالف للقانون ويتعامل بغير الليرة السورية.

وأوضحت وزارة الداخلية  أنه ومن خلال مراقبة الأشخاص المتعاملين بمهنة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على المدعو ع/ع وضبطت بحوزته مبلغ مالي وقدره 450ر1 مليون ليرة وجهاز خليوي مسجل فيه أسماء الأشخاص المراد تسليمهم الحوالات المالية.

وبينت الوزارة أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بمزاولته مهنة تحويل الأموال واستلامها خارجياً وداخلياً بشكل مخالف للقانون وتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع شخص متوار يملك محلاً في حي الفرقان بحلب وبتحري المحل عثر على 840 ألف ليرة وجهاز إلكتروني لعد النقود تمت مصادرته وسلم المبلغ إلى مصرف سورية المركزي.

وأكدت الوزارة أن البحث مستمر عن الشخص المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.