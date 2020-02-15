القبض على شخص يتعامل بغير الليرة السورية بحلب

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب على شخص يزاول مهنة تحويل الأموال بشكل مخالف للقانون ويتعامل بغير الليرة السورية.



وأوضحت وزارة الداخلية أنه ومن خلال مراقبة الأشخاص المتعاملين بمهنة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على المدعو ع/ع وضبطت بحوزته مبلغ مالي وقدره 450ر1 مليون ليرة وجهاز خليوي مسجل فيه أسماء الأشخاص المراد تسليمهم الحوالات المالية.



وبينت الوزارة أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بمزاولته مهنة تحويل الأموال واستلامها خارجياً وداخلياً بشكل مخالف للقانون وتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع شخص متوار يملك محلاً في حي الفرقان بحلب وبتحري المحل عثر على 840 ألف ليرة وجهاز إلكتروني لعد النقود تمت مصادرته وسلم المبلغ إلى مصرف سورية المركزي.



وأكدت الوزارة أن البحث مستمر عن الشخص المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.