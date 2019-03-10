القبض على شخص من مروجي المخدرات في محلة اليرموك

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على شخص من مروجي المواد المخدرة على متن سيارة خاصة في محلة اليرموك، وبتفتيش السيارة عُثر على كمية / 3.600 / ثلاثة كيلوغرامات وستمائة غرام من مادة الحشيش المخدرة مخبأة فيها ، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها، ووجود كمية أخرى في منزله، وبتحريه عُثر في منزله على كمية /400/ أربعمائة غرام من مادة الحشيش المخدرة.







تم حجز السيارة المذكورة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .





وزارة الداخلية