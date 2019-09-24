القبض على شخص محكوم بالإعدام في حمص

ألقى عناصر قسم شرطة البياضة في حمص القبض على أحد المطلوبين و المحكوم بالإعدام بجناية تهريب و تجارة المخدرات، وذلك بعد نصب كمين له في حي دير بعلبة.



و أفاد مصدر في شرطة محافظة حمص أنه “بناء على المعلومات الواردة وبعد نصب الكمين اللازم تمكن قسم شرطة البياضة بحمص من القاء القبض على المدعو : ( خ ؛ غ ) بحي ديربعلبة في مدينة حمص” .



و أشار المصدر إلى أنه ” لدى بيان الطلب بحقه تبين أنه محكوم بالإعدام بجرم جناية تهريب وتجارة المخدرات ويوجد عدة سوابق بحقه بجرم تهريب وترويج المخدرات “.



وبين المصدر وبالتحقيق معه اعترف أنه الشخص المقصود وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزائه العادل”.

يذكر ءن الوحدات الشرطية في حمص ألقت القبض على عدد من الفارين من العدالة و المطلوبين بجرائم مختلفة خلال الأشهر الماضية حيث تم تقديمهم للقضاء المختص.



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