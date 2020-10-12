القبض على شخص قام بقتل عمه بسبب ملاسنة كلامية في اللاذقية

أقدم المدعو (محمد. ز) مواليد ٢٠٠٣ على طعن عمه وقتله وهروب فور وقوع الحادثة إلى جهة مجهولة .



ومن خلال البحث والتحري تمكن قسم شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية من العثور على الفاعل وإلقاء القبض عليه بفترة وجيزة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعن عمه برقبته بسكين (كباس) وطعن ابنة عمه بيدها وخاصرتها أثناء محاولتها مع والدتها إنقاذ والدها، وذلك بسبب خلاف وملاسنة كلامية وشجار حصل فيما بينهم بعد قيام المغدور بالاستهزاء من بدانة الأخ الصغير للجاني،وقيامه بالصعود إلى سطح المنزل ورمي أكياس خبز وخرداوات عائدة لأهل القاتل ، عندها قام الجاني باللحاق بعمه وصعد سطح المنزل وطعنه بعد التشاجر معه والهروب عقب ذلك.



تم التحرز على أداة الجريمة، وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل .