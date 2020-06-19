القبض على شخص قام بسرقة عدة منازل في طرطوس

بناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين بتعرض عدة منازل للسرقة بمساكن معمل الاسمنت من قبل مجهولين .



ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مديرية منطقة طرطوس من معرفة السارق وإلقاء القبض عليه وتبين انه يدعى (خ . ر)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب العديد من سرقات المنازل ليلاً بطريقة الخلع والكسر بمساكن المعمل .



وبدلالة المقبوض عليه تم استرداد جزء من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، كما عثر بحقه على عدة إذاعات بحث ونشرات شرطية متضمنة سجنه لمدة ١٥ عام بجرم سرقة سيارات وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل .



وزارة الداخلية السورية