القبض على شخص سرق 8 ملايين ليرة و 28 ليرة ذهبية في حمص

تعرض شخص في منطقة الرقامة بحمص يدعى (ر .م) يعمل بتجارة الأبقار والأغنام لسرقة منزله من قبل مجهول بطريقة الخلع و الكسر وكانت المسروقات ثمانية ملايين ل.س ومصاغ ذهبي مؤلف من ( ثمانية و عشرين ليرة ذهبية وأونصة ذهبية ).



توجهت دورية بأمرة مدير الناحية لمكان السرقة وبعد البحث و التحري وجمع المعلومات عن الفاعل تم استدراج احد المشتبه بهم الى منزل الشاكي وبسؤاله عن السرقة ظهر عليه الارتباك وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة مستغلا غياب اصحاب المنزل حيث تم استرداد جميع المسروقات وتسليمها لصاحبها وتقديم السارق إلى القضاء أصولا.



وزارة الداخلية السورية