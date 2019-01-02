القبض على شخص بحقه أكثر من 20 ضبط جرم تعدي على الغابات وقطع الأشجار الحراجية باللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي بمحافظة اللاذقية على المدعو “ح.ص” من مواليد 1981، لوجود “أكثر من 20 طلب بحقه، بموجب ضبوط المخافر الحراجية، حول جرم التعدي وقطع الأشجار الحراجية”.



وبين مصدر في فرع الأمن الجنائي أنه “يوجد عدة طلبات أخرى بحق المذكور بجرائم إطلاق نار وسرقة”.



وأضاف المصدر أن “الشخص الملقى القبض عليه أقدم بالاشتراك مع اخرين على قطع مساحات واسعة من أشجار البلوط والصنوبر وغيرها من الأشجار الحراجية”.



وتابع المصدر: “يقوم الشخص ببيع الطن الواحد من الحطب بسعر 15 الف ليرة سورية”.



وأكد المصدر أن”التحقيقات ما تزال جارية لإلقاء القبض على باقي شركاء الشخص، في حين تم تنظيم الضبط اللازم بحقه وسيتم تقديمه للقضاء أصولا”.



وكان فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية تمكن مؤخرا من القاء القبض على المدعو “ح. ر” من مواليد 1996، لوجود أكثر من 20 طلب بحقه بجرائم سلب وسرقة وإطلاق النار وترويع وترهيب المواطنين الامنين .



تلفزيون الخبر