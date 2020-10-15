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القبض على شبكة لترويج الحشيش والعملة المزورة مؤلفة من 17 شخصا

القبض على شبكة لترويج الحشيش والعملة المزورة مؤلفة من 17 شخصا

في إطار المتابعة المستمرة لإلقاء القبض على تجار ومروجي المواد المخدرة في مدينة حلب .


وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بحلب حول وجود عدّة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة وترويج العملة الأجنبية المزورة ، تمكّن فرع مكافحة المخدرات بحلب من إلقاء القبض على (١٧) شخص يقومون بترويج وتعاطي الحشيش المخدر وترويج العملة الأجنبية المزورة ، تمت مصادرة عشرة ألاف وثلاثمائة دولار أمريكي مزور و(١٨٠) غرام من مادة الحشيش المخدر يقومون بترويجها في مدينة حلب .


تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المرتكبين ، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.