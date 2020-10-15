القبض على شبكة لترويج الحشيش والعملة المزورة مؤلفة من 17 شخصا

في إطار المتابعة المستمرة لإلقاء القبض على تجار ومروجي المواد المخدرة في مدينة حلب .



وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بحلب حول وجود عدّة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة وترويج العملة الأجنبية المزورة ، تمكّن فرع مكافحة المخدرات بحلب من إلقاء القبض على (١٧) شخص يقومون بترويج وتعاطي الحشيش المخدر وترويج العملة الأجنبية المزورة ، تمت مصادرة عشرة ألاف وثلاثمائة دولار أمريكي مزور و(١٨٠) غرام من مادة الحشيش المخدر يقومون بترويجها في مدينة حلب .



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المرتكبين ، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.