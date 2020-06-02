القبض على شبكة تتلاعب بالليرة السورية في حلب

بعد توقيف المدعو ( أ . ش ) من قبل فرع الأمن الجنائي في حلب واعترافه بالتعامل بغير الليرة السورية بالاشتراك مع أشخاص متوارين، ونتيجة المتابعة والبحث المستمر عن شركائه تمكن قسم شرطة انطلاق السيارات في حلب من توقيف أحدهم وهو المدعو ( ي . ز )، كما ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على شخص آخر في محلة ( الموكامبو) يدعى ( م . س )، وبالتحقيق معهما اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال وصرافة العملات بدون ترخيص قانوني وتعاملهما مع المقبوض عليه المذكورحيث كان الأول يعمل بتجارة الألبسة الرجالية ويقوم بالاتصال بالمقبوض عليه بشكل يومي لتسعير بضاعته وبيعها لتجار الجملة بالدولار الأمريكي ، وكان الثاني يقوم بتصريف مبالغ مالية أجنبية عن طريق المقبوض عليه المذكور .



وفي سياق آخر تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من توقيف شخصين بجرم التعامل بغير الليرة السورية وهما المدعوان ( ح. ح ) و( ن . ص )، وصادر مبلغ بقيمة / 3.890.000/ ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعين ألف ليرة سورية.



كما قام فرع الأمن الجنائي في حلب بإلقاء القبض على المدعو ( م . ب ) في محلة (حي الفرقان)، أثناء محاولته تسليم حوالة مالية خارجية بطريقة غير قانونية، وصادر منه مبلغ /14.140 / أربعة عشر ألف ومائة وأربعون دولار أمريكي، ومبلغ /330.000/ ثلاثمائة وثلاثون ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بعمله في مجال الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص لقاء المنفعة المادية وتعامله مع شخص يدعى ( ع . ص ) تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

تم إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى فرع مصرف سورية المركزي في حلب، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المقبوض عليهم .

وزارة الداخلية السورية