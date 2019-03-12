القبض على شاب يدخن السجائر الممزوجة بالحشيش بانتظار صديقه بالتعاطي

من خلال المراقبة المشبوهين من قبل فرع مكافحة المخدرات بدمشق تم إلقاء القبض مؤخرا على عدد كبير من مروجي ومتعاطي المخدرات ومن يتاجر بهذه المادة الخطيرة التي تسبب الضرر للمجتمع كله.



فأثناء متابعة دوريات مكافحة المخدرات لعملها في منطقة باب توما بالعاصمة دمشق تم الاشتباه بشخص يجلس بجانب حديقة القشلة ويقوم بالتدخين وبدت عليه علامات الارتباك وعند تفتيشه عثر بحوزته على باكيت دخان ضمنه ثلاثة سجائر ممزوجة بمادة الحشيش المخدر .



وبالتحقيق معه تبين أنه يدعى " ع ، م " واعترف انه كان يقوم بتعاطي الحشيش المخدر عن طريق السجائر منذ سنة تقريبا ويحضرها من شخص يدعى " ع ، ع " وكان قد ابتاعها منه لتدخينها برفقة المدعو " ز ، ص " الذي كان يتعاطى ضمن منزله بمنطقة جرمانا إضافة للمدعو " ب ، م "

صاحبة الجلالة