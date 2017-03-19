القبض على سبعة من مروجي المخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على سبعة من مروجي المخدرات بدمشق وضبط بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر ومادة الهيروئين المخدر.



وبينت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى القبض على سبعة من مروجي المخدرات بدمشق وضبط بحوزتهم 8 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و 2 كيلوغرام من مادة الهيروئين المخدر.



وكان فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق ألقى أمس القبض على اثنين من مروجي المخدرات بدمشق وبحوزتهما 5ر12 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن سيارة يستقلانها.

سانا